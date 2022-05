Le carré des sorciers dans les Jardins du Château le Rocher Portail Château et jardins Le Rocher Portail Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Château et jardins Le Rocher Portail

A l’occasion de son événement “Rocher Portail, la nouvelle école des sorciers”, en 2022, deux nouveaux carrés ont été créés. Le premier, Le carré des sorciers où le jeune public pourra se familairiser avec le nom de plantes parfois très originaux, comme la queue de renard ou encore l’herbe des fées. Et le second, Le carré des simples, est un carré de plantes médicinales, dont la plupart étaient déjà bien connues pendant la période de la Renaissance, et dont certains pensaient qu’elles étaient magiques, voir ensorcelantes. Des membres de l’association “Les amis du Rocher Portail” seront à la disposition du public pour expliquer l’histoire de ces plantes “magiques”. Le carré des sorciers vous attend dans le potager. Découvrez ces plantes aux noms ensorcelés qui vous serviront pour imaginer votre recette de potion magique. Nouveautés 2022 Château et jardins Le Rocher Portail Le Rocher Portail, Maen Roch 35460 Saint-Brice-en-Coglès Saint-Brice-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Lieu Château et jardins Le Rocher Portail Adresse Le Rocher Portail, Maen Roch 35460 Saint-Brice-en-Coglès

Château et jardins Le Rocher Portail Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

