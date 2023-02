Le Carré d’Art anime les métiers d’art LE CARRÉ D’ART, 1 avril 2023, Serris.

Le Carré d’Art anime les métiers d’art 1 et 2 avril LE CARRÉ D’ART

Les métiers d’art sont à l’honneur, dans un lieu ouvert à la création. Animations, découvertes, ateliers manuels, défilés, tombola, visites des ateliers. 2 jours de découverte animés ! handicap moteur mi

LE CARRÉ D’ART 34 boulevard Robert Thiboust 77700 SERRIS Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les ateliers du Carré d’art et l’association L’Artisan d’Art, vous présenteront leurs savoir-faire tout au long d’un week-end festif !

Ils proposeront des animations permettant au public et jeune public de découvrir leurs activités.

À travers ces Journées Européennes des Métiers d’Art, vous découvrirez d’une part, leur métier mais également comment devenir acteur du développement de leurs activités.

Nous vous accueillons dans un cadre idyllique et propice à la création, qu’est le bâtiment du Carré d’Art, proche du Val d’Europe, à Serris ( 77, Seine-et-Marne).

Animations / activités / jeux / découvertes / déjeuner sur place.

Nous prévoyons un programme riche en découvertes. Vous passerez un moment convivial en compagnie des artisans d’art.

Au Programme :

– Défilé couture et haute couture : on vous donne rendez-vous pour un show festif ! samedi et dimanche.

– Tombola : gagnez de nombreux lots de créateurs.

– En continu : animations, démonstrations et ateliers manuels chez les artisans d’art.

Restauration salée et sucrée avec nos 2 Food Truck, partenaire de l’association.

Informations pratiques :

Nous vous accueillons dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Horaires d’ouverture : 10h – 18h, samedi 1 et dimanche 2 avril 2023.

Accueil des personnes à mobilité réduite.

Accès : Autoroute A4 sortie SERRIS / bus 34 et 42

Découvrez bientôt plus d’informations sur notre Programme !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

