Projection : Ciné’Mômes – Jack et la Mécanique du Coeur Le Carré Blanc Tinqueux Tinqueux, 5 novembre 2023, Tinqueux.

Tinqueux,Marne

Pour ses qualités esthétiques autant que pour les émotions qu’il suscite à tout âge, ce film d’animation musical réalisé par Stéphane Berla et Mathias Malzieu est une grande réussite. À voir ou revoir.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Le Carré Blanc Tinqueux Rue de la Croix Cordier

Tinqueux 51430 Marne Grand Est



This animated musical by Stéphane Berla and Mathias Malzieu is a great success, as much for its aesthetic qualities as for the emotions it arouses in people of all ages. To see or see again

Este musical animado de Stéphane Berla y Mathias Malzieu es un gran éxito, tanto por sus cualidades estéticas como por las emociones que despierta en personas de todas las edades. Para ver o volver a ver

Dieser musikalische Animationsfilm von Stéphane Berla und Mathias Malzieu ist ein großer Erfolg, sowohl wegen seiner ästhetischen Qualitäten als auch wegen der Emotionen, die er bei allen Altersgruppen hervorruft. Zum Anschauen oder Wiederholen

