Raconte-moi une histoire | Jean-Marc Massie : Plastic Cow-Boy Le Carré Blanc Tinqueux Tinqueux, 21 octobre 2023, Tinqueux.

Tinqueux,Marne

Conteur, improvisateur de haut vol ou simple amuseur public ? Le québécois Jean-Marc Massie a le don de faire d’une anecdote apparemment insignifiante une épopée homérique tordue et tordante..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Le Carré Blanc Tinqueux Rue de la Croix Cordier

Tinqueux 51430 Marne Grand Est



Storyteller, high-flying improviser or simple public entertainer? Quebecer Jean-Marc Massie has the gift of turning a seemingly insignificant anecdote into a twisted, hilarious Homeric epic.

¿Cuentista, improvisador de altos vuelos o simple animador público? El quebequés Jean-Marc Massie tiene el don de convertir una anécdota aparentemente insignificante en una retorcida e hilarante epopeya homérica.

Geschichtenerzähler, hochkarätiger Improvisationskünstler oder einfach nur öffentlicher Entertainer? Jean-Marc Massie aus Québec hat die Gabe, aus einer scheinbar unbedeutenden Anekdote ein verdrehtes und verdrehtes homerisches Epos zu machen.

Mise à jour le 2023-07-21 par ADT de la Marne