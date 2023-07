Spectacle : Le plus petit cirk du bord du bout du monde Le Carré Blanc Tinqueux Tinqueux, 17 octobre 2023, Tinqueux.

Tinqueux,Marne

Bienvenue dans l’univers singulier de la compagnie Opopop qui s’essaye à de nouvelles pistes de jonglerie et de manipulation dans ce spectacle fantastique, visuel et poétique qui frappe l’imagination..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

Le Carré Blanc Tinqueux Rue de la Liberté

Tinqueux 51430 Marne Grand Est



Welcome to the singular universe of the Opopop company, who explore new avenues of juggling and manipulation in this fantastic, visual and poetic show that captures the imagination.

Bienvenido al mundo único de Opopop, una compañía que explora nuevas vías de malabarismo y manipulación en este espectáculo fantástico, visual y poético que cautiva la imaginación.

Willkommen in der einzigartigen Welt des Ensembles Opopop, das in diesem fantastischen, visuellen und poetischen Spektakel, das die Vorstellungskraft anregt, neue Wege der Jonglage und Manipulation ausprobiert.

Mise à jour le 2023-07-21 par ADT de la Marne