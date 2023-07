Lecture : C’est l’hiver Le Carré Blanc Tinqueux – Médiathèque Tinqueux, 16 décembre 2023, Tinqueux.

Tinqueux,Marne

Les arbres n’ont plus de feuilles, les lapins sont au chaud dans leur terrier, un vent froid souffle et voilà quelques flocons… Pas de doute, l’hiver est là !.

2023-12-16

Le Carré Blanc Tinqueux – Médiathèque Rue de la Croix Cordier

Tinqueux 51430 Marne Grand Est



The trees are leafless, the rabbits are warm in their burrows, a cold wind is blowing and here come a few flakes? No doubt about it, winter is here!

Los árboles no tienen hojas, los conejos están calentitos en sus madrigueras, sopla un viento frío y ¿aquí vienen unos cuantos copos de nieve? No hay duda, ¡ha llegado el invierno!

Die Bäume haben keine Blätter mehr, die Kaninchen sitzen in ihrem Bau, ein kalter Wind weht und es fallen ein paar Schneeflocken? Kein Zweifel, der Winter ist da!

