POCKEMON CREW Le Carré Blanc Tinqueux, 7 juin 2024, Tinqueux.

POCKEMON CREW Vendredi 7 juin 2024, 19h00 Le Carré Blanc Âge 7+ | C : 5 à 18 € | 1h

Dans « De la rue aux Jeux Olympiques » qui parcourt le monde, les danseurs de la compagnie de breakdance la plus titrée au monde retracent les grands moments d’une discipline dans laquelle ils excellent.

« J’ai plusieurs noms. On me connaît sous le nom de breaking, breakdance, danse hip-hop, … J’ai commencé tout petit dans la rue et mon parcours est incroyable. Il n’a pas été facile tous les jours mais, avec beaucoup de passion et de travail, j’ai gravi les échelons jusqu’à atteindre l’apothéose. »

Avec le breakdance, le hip-hop fera son entrée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une consécration qui a conforté le Pockemon Crew dans son envie de relater l’histoire du hip-hop sur scène, en direction de ceux et celles chez qui cette culture a toujours trouvé le plus d’écho : les jeunes générations.

Crédits : Direction artistique : Riyad Fghani – Avec 6 danseurs : distribution en cours – Musique originale : Alice Orpheus – Création lumière : Stéphane Avenas – Production : Association Qui fait ça ? Kiffer ça ! / Cie Pockemon Crew – Co-production : Blue Line Productions – Accueil en résidence : La coopérative de Mai / Clermont-Ferrand, Agora – Pôle culturel de Limonest – Soutiens : La Compagnie MPTA, du Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône / Métropole de Lyon, du Comité Rhône & Métropole de Lyon de Rugby à XIII et de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII, du Comité d’Escrime Rhône / Métropole de Lyon et de Rhône Métropole Lyon Judo.

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_MUR2_WEB2/VAwAAB9rmU8SAGgiI3ropfaRtpg »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/pockemon-crew-danse/ »}]

