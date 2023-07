MA LANGUE DANS TA POCHE Le Carré Blanc Tinqueux, 31 mai 2024, Tinqueux.

MA LANGUE DANS TA POCHE Vendredi 31 mai 2024, 19h00 Le Carré Blanc Âge 9+ | A : 5 à 10 € | 50 min

Très beau récit à deux voix, porté par la compagnie des 4 coins, où il est question de différence, d’amour d’ados, de peur des premières fois, de jardin secret, d’effet de groupe, de révolte, d’émancipation.

« Je m’appelle Loubia et, depuis toute petite, j’adore parler. C’est comme ça. J’y peux rien. » La pipelette Loubia rencontre Louis. Qui ne dit jamais oui. Tout comme il ne dit jamais non. Tout comme il ne dit jamais rien.

Alors que les autres voient dans ce silence quelque chose d’inquiétant, Loubia, au contraire, y trouve quelque chose de fascinant. Leur attirance mutuelle va agir, pour chacun d’eux, comme un détonateur qui va les mener à se raconter, s’émanciper, grandir… Ensemble, ils n’auront plus l’impression d’être seuls, juste l’impression d’être uniques.

Crédits : Écriture originale (commande) : Fabien Arca – Parution de la pièce : Editions Espaces 34 – Mise en scène : Nadège Coste – Collaboration artistique : Grégory Alliot – Interprétation : Paulline Collet et Justin Pleutin – Scénographie : Joanie Rancier – Concepteur sonore : Martin Poncet – Création lumière : Emmanuel Nourdin – Extraits sonores : Says, All Melody, Hammers, Human Range & Sunson Nils Frahm – Coproductions : Espace Bernard-Marie Koltès, METZ (57) Scène Conventionnée Écritures Dramatiques Contemporaines / Le Point d’Eau, OSTWALD (67) / L’Agora, Ville de METZ (57) – Soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est, Conseil Départemental de la Moselle, Ville de Metz (57), Ville d’Ostwald (67) et l’ Agence Culturelle Grand Est – Distinctions : Pièce lauréate du 18ème Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le Jeune Public pour le CM2/6e de 2021, Bibliothèque Armand Gatti, La Seyne sur Mer / Pièce lauréate du Prix Galoupiot en 2021/ Pièce lauréate du Prix des lecteurs du Théâtre du Cher.

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:50:00+02:00

Théâtre ados

Joanie Rancier