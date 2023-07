A VOS MARQUES, PRÊTS, GAMEZ ! | CRÉE TON JEU VIDÉO Le Carré Blanc Tinqueux, 30 mars 2024, Tinqueux.

A VOS MARQUES, PRÊTS, GAMEZ ! | CRÉE TON JEU VIDÉO Samedi 30 mars 2024, 15h00 Le Carré Blanc Le Carré Blanc Médiathèque

Âge 6+ | 1h | Sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

A VOS MARQUES, PRÊTS, GAMEZ ! | CRÉE TON JEU VIDÉO

SAM. 30 MAR. ET SAM. 06 AVR. À 15H (présence aux 2 séances obligatoire) – Âge 10+ | 2h | Sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

40 % de la population mondiale joue aux jeux vidéo. Il y a donc forcément de nombreux adeptes à Tinqueux ! Notamment au sein de l’association SEDO, passionnée de rétrogaming, qui se présente comme un espace convivial pour les amateurs de consoles et de jeux vintage. À travers cet atelier en 2 séances, SEDO te permet de créer de façon simple et ludique ton propre jeu vidéo… sur la thématique du sport. Prêt pour le défi ?

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/raconte-moi-une-histoire-les-101-nuits-du-prince-grenouille/ »}] [{« link »: « mailto:mediatheque@ville-tinqueux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T15:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

2024-03-30T15:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

A VOS MARQUES PRÊTS