ANNE FRANK Le Carré Blanc Tinqueux, 29 mars 2024, Tinqueux.

ANNE FRANK Vendredi 29 mars 2024, 19h00 Le Carré Blanc Âge 9+ | B : 5 à 15 € | 1h

La compagnie Spectabilis propose une adaptation théâtrale inédite du Journal d’Anne Frank, destinée notamment au public jeunesse qui pourrait y trouver un écho à ses propres peurs et interrogations.

Avoir 13 ans et rester enfermée dans un appartement exigu pendant deux ans parce qu’on est née juive et que tout nous est interdit, c’est ce qu’Anne Frank vit de 1942 à 1944. À son journal intime elle confiera son quotidien, ses aspirations de jeune femme en devenir, ses colères, ses peurs, ses espoirs, ses incompréhensions.

Dans son témoignage apparaissent certains questionnements des adolescents d’aujourd’hui. C’est à eux que la compagnie fait découvrir ses mots qui touchent et font réfléchir à l’actualité en alertant sur les dangers du racisme et de toute forme de discrimination.

Crédits : Mise en scène : Odile Bouvais – Adaptation : Nicolette Cook – Scénographie : Bruno Cury – Interprétation : Cécile Schletzer, Régis Huet, Olivier Algourdin – Lumières : Patrick Touzard – Visuel : Marc Barotte – Audiodescription : Morgan Renault – Costumes : Zoé Lenglare – Production : Samuel d’Aboville – Soutiens de : Le Quatrain (coproduction), le Piment Familial, Espace culturel Senghor, Théâtre le Marais – Soutiens financiers : DRAC Pays de la Loire, Conseil régional Pays de la Loire, Conseil départemental de Maine et Loire, Saumur Agglomération, Ville d’Angers, ADAMI, SPEDIDAM, Mécène et Loire, Mutuelle Intégrance, Fondation pour la mémoire de la Shoah – Soutien au fonctionnement de la Cie Spectabilis : Conseil régional Pays de la Loire et la ville des Ponts-de-Cé.

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_MUR2_WEB2/VAwAAB9rmU8SAGgiI3ropfaRtpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Journal d’Anne Frank public jeunesse

Spectabilis