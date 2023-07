RACONTE-MOI UNE HISTOIRE | LES 101 NUITS DU PRINCE GRENOUILLE Le Carré Blanc Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

Tinqueux RACONTE-MOI UNE HISTOIRE | LES 101 NUITS DU PRINCE GRENOUILLE Le Carré Blanc Tinqueux, 23 mars 2024, Tinqueux. RACONTE-MOI UNE HISTOIRE | LES 101 NUITS DU PRINCE GRENOUILLE Samedi 23 mars 2024, 16h00 Le Carré Blanc Âge 6+ | 1h

Sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr Anne Leviel est conteuse, chanteuse, imagineuse… Auprès du jeune public, elle promeut les valeurs d’amitié et de respect au travers des contes du répertoire. Les récits des hommes sont indémodables ! Le Prince est beau mais méprisant : il toise de haut le petit peuple… Ce prince hautain fait une rencontre… Il fanfaronne… et ce n’est pas prudent… Car soudain, le voici devenu… batracien ! Pour se libérer de l’état de grenouille, il devra conter des histoires. Et pas n’importe lesquelles… Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/raconte-moi-une-histoire-les-101-nuits-du-prince-grenouille/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

