ALMATAHA Le Carré Blanc Tinqueux, 15 mars 2024, Tinqueux.

ALMATAHA Vendredi 15 mars 2024, 19h00 Le Carré Blanc Âge 5+ | A : 5 à 10 € | 50 min

Alliant danse hip-hop, théâtre d’objets et marionnette, Brahim Bouchelaghem et sa compagnie jouent avec le mythe du labyrinthe, comme figure de nos cheminements, de nos hésitations, de nos apprentissages.

À travers les mythes du Minotaure, d’Icare et du fil d’Ariane, trois danseurs accompagnent Shorty la marionnette dans sa quête d’identité, au cours d’un voyage initiatique rêvé, ponctué de rencontres et d’obstacles qui leur permettront de se construire petit à petit et de forger leur caractère.

Hip-hopeur de formation, interprète dans les plus grandes compagnies puis chorégraphe, Brahim Bouchelaghem est un poète, comme on le comprendra dans cette pièce chorégraphique, mais aussi un sportif : il pourrait faire partie du jury olympique de Paris 2024 pour les nouvelles épreuves de breakdance.

Crédits : Direction artistique et chorégraphie : Brahim Bouchelaghem – Conseil artistique et dramaturgique objets et marionnettes : Denis Bonnetier – Interprétation et manipulation : Moustapha Bellal, Sofiane Chalal, Alhouseyni N’Diaye – Musique originale : Usmar – Lumières : Philippe Chambion – Costumes : Emmanuelle Geoffroy – Construction marionnettes et objets : Vitalia Samuilova – Scénographie : Brahim Bouchelaghem et Denis Bonnetier – Construction Décor : Atelier du Théâtre du Nord et Denis Bonnetier – Régie Plateau : Adrien Hosdez – Production : Compagnie Zahrbat – Coproductions : La Machinerie / Scène Conventionnée d’intérêt national Art et Création, Vénissieux ; Espace Culturel La Gare, Méricourt – Coproductions avec résidences plateau : Le Flow Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille ; La Guérétoise de spectacle (Espace André Lejeune), Scène Conventionnée, Guéret – Soutiens (résidences plateau) : Espace Culturel Barbara, Petite Forêt ; Centre André Malraux / Scène(s) de Territoire, Espace Flandre – Hazebrouck, Centre Culturel Ronny Coutteure – Grenay ; Théâtre Le Rayon Vert Scène Conventionnée d’Intérêt National – Saint-Valery-en-Caux – Soutiens : Région Hauts-de-France, DRAC Hauts de France, Ville de Roubaix et le Conseil départemental du Pas-de-Calais Remerciement au Boulon, Centre National des Arts de la rue et de l’Espace Public – Vieux Condé – La compagnie Zahrbat est conventionnée par la DRAC Hauts de France et est subventionnée par la Ville de Roubaix, la Région Hauts-de-France

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

