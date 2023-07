CINÉ’MÔMES | LE VOYAGE DANS LA LUNE Le Carré Blanc Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

Tinqueux CINÉ’MÔMES | LE VOYAGE DANS LA LUNE Le Carré Blanc Tinqueux, 25 février 2024, Tinqueux. CINÉ’MÔMES | LE VOYAGE DANS LA LUNE Dimanche 25 février 2024, 10h30 Le Carré Blanc Âge 5+ | Gratuit | Sans réservation (places limitées) | 1h20 Venu de Norvège, ce film d’animation plein de fantaisie présente les nouvelles aventures de Solan et Ludvig, les héros de De la neige pour Noël, qui cette fois mettent le cap sur la Lune. Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan, le palmipède intrépide, et Ludvig, le hérisson prudent, décident de tenter leur chance à bord d’une fusée rétrofuturiste et brinquebalante conçue par Féodor, leur complice inventeur. Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu… Au cours de cette odyssée spatiale, les trois héros seront confrontés aux aléas de la vie en orbite, devront aussi de frotter à quelques soucis bien terriens comme la bureaucratie ou l’omniprésence des médias, mais feront triompher l’amitié, la solidarité et la préservation de l’environnement ! Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/cinemomes-le-voyage-dans-la-lune/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

