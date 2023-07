NOUT Le Carré Blanc Tinqueux, 16 février 2024, Tinqueux.

NOUT Vendredi 16 février 2024, 19h00 Le Carré Blanc Âge 6+ | B : 5 à 15 € | 50 min

Avec ce spectacle de cirque aérien et de marionnettes de papier, le public est invité à vivre un songe éveillé, à grandir des étoiles dans les yeux, dans un univers sonore au service du sensible et des sens.

Ce projet est issu d’une amitié de longue date qui n’avait jamais pris le temps de se rencontrer artistiquement. Une rencontre entre trois techniques et trois femmes qui ont envie de faire rêver. Une rencontre entre la corde, le cerceau et la marionnette. Et si elles laissaient leur imagination regarder le ciel ?

Le papier fait partie des personnages. Les aériens, la corde et le cerceau questionnent l’apesanteur et permettent un échange entre ciel et sol, entre le public et son imaginaire. La musique, le marimba, le vibraphone sont comme autant de scintillements qu’on aperçoit les nuits d’été.

Crédits : Production : Compagnie Théâtre Bascule – Soutiens : La DRAC Normandie, Région Normandie, Département de l’Orne, ODIA Normandie – Coproductions : Théâtre du Lignon, Vernier (Suisse) – Scène Conventionnée l’Entracte, Sablé sur Sarthe (72) – Théâtre Charles Dullin – Grand Quevilly (76) – Directrice artistique : Aurélie Ianutolo – Co-création artistique : Emilie Grossi & Eglantine Ducornet – Mise en scène : Aurélie Ianutolo – Artistes interprètes : Emilie Grossi & Eglantine Ducornet – Création lumière : Tam Peel – Création musicale : Simon Bernard – Création Scénographique : Morgane Liebard – Régisseur : François Decobert ou Lucas Wojcieszak – Administration : Olivier Francois – Production : Samuel Rieubernet & Clémence Grimal – Chargée de diffusion : Clémence Grimal – Constructeur portique : Nil Admirari/Nil Obstrat – Papier scénographie : Procédés Chenel – Production : Le Cirque du Bout du Monde – Soutiens : La Région des Hauts-de-France, Le Département du Pas-de-Calais, La CAHC, La Ville de Saint-Amand-les-Eaux, La Ville de Leforest, La Ville de Noyelles-sous-Lens, La Ville d’Outreau, Association Bruit de Couloir, Cirqu’en Cavale.

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Cirque jeune public

Morgane Liebard