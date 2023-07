NACH Le Carré Blanc Tinqueux, 2 février 2024, Tinqueux.

NACH Vendredi 2 février 2024, 20h30 Le Carré Blanc

Dans la famille Chedid, il y a eu Andrée, écrivaine et poétesse. Il y a toujours Louis le chanteur. Il y a Matthieu alias M. Et aussi Anna qui, sous le pseudo Nach, fait entendre sa propre voix.

Le projet de Nach : du pop-rock francophone très original qu’elle décline dans son 4e album « Peau Neuve ». Après une année seule dans les montagnes drômoises, cévenoles puis marocaines, elle a accompli son rêve de toujours : écrire, composer, arranger, réaliser et produire ce nouvel opus.

Seule en scène, accompagnée de son piano à queue qui désormais ne la quitte plus, Nach s’entoure de synthétiseurs et de machines pour retransmettre cette nouvelle esthétique sonore et livrer une orchestration plus moderne et rythmée des morceaux sur scène. Faire peau neuve, renaître, suivre son propre chemin…

En accord avec FAR prod et Caramba Culture Live

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

concert nach

Maud Chalard