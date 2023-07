LES YEUX DE TAQQI Le Carré Blanc Tinqueux, 20 janvier 2024, Tinqueux.

LES YEUX DE TAQQI Samedi 20 janvier 2024, 19h00 Le Carré Blanc Âge 4+| A : 5 à 10 € | 45 min

Les marionnettes, les ombres chinoises et la musique participent pleinement à la magie de ce spectacle en forme de voyage initiatique au cœur du continent blanc, nominé aux Molières Jeune Public en 2020.

« Ce n’est pas parce que tu ne vois pas que tu ne peux rien faire ! » Écoutant sa sœur, Taqqi, petit Inuit frappé de cécité, va concevoir une grande curiosité pour le monde et partir à la découverte des paysages du Grand Nord et de ses propres pouvoirs. Au retour, son regard aura changé…

Donnant forme humaine à ses marionnettes, la compagnie Paname Pilotis nous fait croire à l’existence et à la sensibilité des personnages. L’environnement sonore ajoute encore au réalisme de l’aventure. Dans ce conte issu d’une légende inuite, il est joliment question d’humanité, de compassion, de courage et d’entraide.

Crédits : Mise en scène : Cédric Revollon – Ecriture : Frédéric Chevaux – Interprétation et manipulation : Anaël Guez et Nadja Maire ou Camille Blouet et Sarah Vermande – Création lumière : Angélique Bourcet – Création marionnettes : Francesca Testi – Scénographie : Sandrine Lamblin – Illustration et graphisme : Fanny Michaëlis – Régisseur : Kevin Hermen – Production : Paname Pilotis – Soutiens : Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon Festival & compagnies et de la SPEDIDAM – Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/les-yeux-de-taqqi-marionnettes/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_MUR2_WEB2/VAwAAB9rmU8SAGgiI3ropfaRtpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T19:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:45:00+01:00

2024-01-20T19:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:45:00+01:00

Marionnettes jeune public

Lionel Blancafort