CINÉ TRANSAT | MAX ET LES MAXIMONSTRES Le Carré Blanc Tinqueux, 20 janvier 2024, Tinqueux.

CINÉ TRANSAT | MAX ET LES MAXIMONSTRES Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Le Carré Blanc Âge 7+ | 1h42

Sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Pour cette nouvelle Nuit de la Lecture, la Médiathèque vous invite à découvrir, bien installés dans vos transats, l’adaptation par Spike Jonze du classique de la littérature jeunesse signé Maurice Sendak.

Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s’évade de la vie réelle et se réfugie dans l’imaginaire. Il atterrit sur une île peuplée de mystérieuses et étranges créatures, aux émotions sauvages et aux actions imprévisibles. Les Maximonstres attendent un chef capable de les guider et Max rêve d’un royaume sur lequel régner…

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:42:00+01:00

Nuit de la Lecture cinéma