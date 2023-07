T.REMPLIN : NOCHKA | ADÉLYS Le Carré Blanc Tinqueux, 15 décembre 2023, Tinqueux.

T.REMPLIN : NOCHKA | ADÉLYS Vendredi 15 décembre, 20h30 Le Carré Blanc TP | A : 5 à 10 € | 2h

Une soirée T.remplin pour découvrir deux jeunes artistes qui donnent un coup de fraîcheur à la nouvelle scène française : Adélys, tout de jaune vêtue, et Nochka, éclairée par The Voice.

Si Nochka s’était déjà fait connaître sur les réseaux, la dernière saison de The Voice a offert à son talent une caisse de résonance nationale. Dans son 2e EP, la jeune chanteuse, auteure, compositrice affirme sa personnalité, le regard aussi lourd du poids du monde que la voix est légère comme le printemps.

Vêtue de jaune et déployant une sacrée énergie : telle est Adélys sur scène. Ses concerts-performances, où elle chante et danse, sont comme un fil tendu entre plusieurs mondes. Elle y présente son premier album né d’une traversée en solitaire entre Belgique, Québec et Laponie, sur fond de pop électro.

Production : 3C

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

