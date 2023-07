RENCONTRE AVEC FANTA DRAMÉ Le Carré Blanc Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

RENCONTRE AVEC FANTA DRAMÉ
Samedi 25 novembre, 15h00
Le Carré Blanc

Renseignements : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr Pour la 7e édition du festival « Au fil des Ailes » qui aura lieu à travers toute la Région Grand Est, Interbibly met à nouveau en avant des littératures d’ailleurs, telle celle incarnée par Fanta Dramé que le Carré Blanc a l’honneur de recevoir. En 2013, après le décès de sa grand-mère, Fanta Dramé se rend pour la première fois en Mauritanie à Ajar, le village natal de son père. Bouleversée par ce voyage, elle décide d’aller à la rencontre de ses origines. Pour la première fois, son père lui dévoile son histoire, qu’elle fait revivre dans Ajar-Paris. Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/17102/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

