RENCONTRE AVEC JOHANNE BERTRAND
Le Carré Blanc
Tinqueux

Samedi 25 novembre, 10h00
Le Carré Blanc
Accès libre | TP | 1h30

Renseignements : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr Auteure et instructrice de Krav Maga, Johanne Bertrand nous emmène, à travers ses romans inspirés de son propre vécu, au cœur de la vie de femmes qui ont décidé d’apprendre à se défendre. Venez participer à cette rencontre unique, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, pour un moment d’échange autour de ses ouvrages et de son parcours. Originalité de la matinée : une séance d’initiation au self-défense pour toutes est également prévue. Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/rencontre-avec-johanne-bertrand/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

