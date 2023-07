JOUEURS Le Carré Blanc Tinqueux, 24 novembre 2023, Tinqueux.

JOUEURS Vendredi 24 novembre, 19h00 Le Carré Blanc Âge 14+ | B : 5 à 15 € | 1h30

100 ans d’incompréhension empoisonnent la relation entre Israël et Palestine. Avec leur arme à eux – le théâtre d’objets – deux comédiens vont tenter de résoudre le conflit. En toute modestie.

De nos jours, Israël-Palestine. Thomas rentre de Cisjordanie et retrouve son ami Youssef dans son atelier en France. Commence alors un voyage immobile, comme un besoin d’engagement pour l’un, comme une quête d’héritage pour l’autre. Comment partager ce voyage sans trahir la réalité ?

La compagnie Les Maladroits nous invite à une plongée dans l’histoire palestinienne. Une histoire de construction et de destruction que Thomas et Youssef expriment avec du bois, des briques, des théières, ce qu’ils ont sous la main. Il restera des fragments, des éclats, de la poussière. Et peut-être une utopie.

Crédits : Création collective : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer – Mise en scène : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer – Jeu : Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto – Collaboration artistique : Éric de Sarria – Création sonore et régie son : Erwan Foucault – Création lumières : Jessica Hemme – Création costumes : Sarah Leterrier – Scénographie : Maïté Martin – Collaboration à l’écriture : Guillaume Lavenant – Régie générale et logistique de tournée : Azéline Cornut – Régie lumières (en alternance) : Jessica Hemme et Gianni Morand – Directrice de production et responsable de la diffusion : Elsa Posnic – Administratrice : Pauline Bardin – Elles·ils ont participé à la création : Isabelle Yamba, directrice et responsable de la diffusion ; Jeff Havart, régisseur général – Coproductions : Théâtre de Lorient, Centre dramatique national / Théâtre Le Passage, Scène conventionnée / Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin / Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique / Le Théâtre de Laval, Centre national de la marionnette en préparation / Le Sablier, Centre national de la marionnette en préparation / Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon / Les 3T-Théâtres de Châtellerault, Scène conventionnée / Théâtre Quartier Libre / Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée / L’Hectare, Centre national de la marionnette en préparation / La Soufflerie, scène conventionnée de Rezé / Festival International marionNEttes de Neuchâtel – ABC Culture La Chaux-de-Fonds / La Halle aux grains, saison culturelle de Bayeux – Soutiens : Région Pays de la Loire et de la Ville de Nantes – Conventionné par : par l’État/ Ministère de la Culture/ DRAC des Pays-de-la-Loire et la Conseil départemental de Loire-Atlantique.

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

