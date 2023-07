CINÉ’MÔMES | JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR Le Carré Blanc Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

Tinqueux CINÉ’MÔMES | JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR Le Carré Blanc Tinqueux, 5 novembre 2023, Tinqueux. CINÉ’MÔMES | JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR Dimanche 5 novembre, 10h30 Le Carré Blanc Âge 8+ | Gratuit | Sans réservation (places limitées) | 1h42 Pour ses qualités esthétiques autant que pour les émotions qu’il suscite à tout âge, ce film d’animation musical réalisé par Stéphane Berla et Mathias Malzieu est une grande réussite. À voir ou revoir ! Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur reste gelé. Mi-sorcière, mi-chaman, une sage-femme parvient à le sauver en remplaçant son cœur défectueux par une horloge. Jack vivra… à condition de ne pas toucher à ses aiguilles, de maîtriser sa colère et surtout, surtout de ne jamais tomber amoureux. Mais le regard de braise d’une petite chanteuse de rue, Miss Acacia, mettra le cœur de notre héros à rude épreuve… Grand Corps Malade, Olivia Ruiz, Jean Rochefort ou encore Alain Bashung ont prêté leur voix aux personnages. Musique de Dionysos. Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/cinemomes-jack-et-la-mecanique-du-coeur/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T10:30:00+01:00 – 2023-11-05T12:15:00+01:00

2023-11-05T10:30:00+01:00 – 2023-11-05T12:15:00+01:00 Le Carré Blanc Spectacle cinéma Détails Catégories d’Évènement: Marne, Tinqueux Autres Lieu Le Carré Blanc Adresse rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Ville Tinqueux Departement Marne Lieu Ville Le Carré Blanc Tinqueux

Le Carré Blanc Tinqueux Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tinqueux/