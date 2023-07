RACONTE-MOI UNE HISTOIRE | PLASTIC COW-BOY Le Carré Blanc Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

Tinqueux RACONTE-MOI UNE HISTOIRE | PLASTIC COW-BOY Le Carré Blanc Tinqueux, 21 octobre 2023, Tinqueux. RACONTE-MOI UNE HISTOIRE | PLASTIC COW-BOY Samedi 21 octobre, 16h00 Le Carré Blanc Âge 7+ | 1h | Sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr Conteur, improvisateur de haut vol ou simple amuseur public ? Le québécois Jean-Marc Massie a le don de faire d’une anecdote apparemment insignifiante une épopée homérique tordue et tordante. Après avoir passé plus de 36 mois dans le ventre de sa mère, notre héros se décide enfin à venir au monde… pour aller bouder au creux d’un cratère lunaire. De retour sur terre, il reçoit en cadeau un costume de cow-boy en plastique et un cheval électrique, avec lequel il vivra des aventures hors du commun. Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/raconte-moi-une-histoire-plastic-cow-boy/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Le Carré Blanc Médiathèque JEAN-MARC MASSIE Eve Dufour-Savard Détails Catégories d’Évènement: Marne, Tinqueux Autres Lieu Le Carré Blanc Adresse rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Ville Tinqueux Departement Marne Lieu Ville Le Carré Blanc Tinqueux

Le Carré Blanc Tinqueux Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tinqueux/