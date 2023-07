LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU MONDE Le Carré Blanc Tinqueux, 17 octobre 2023, Tinqueux.

LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU MONDE Mardi 17 octobre, 19h00 Le Carré Blanc Âge 4+ | B : 5 à 15 € | 50 min

Bienvenue dans l’univers singulier de la compagnie Opopop qui s’essaye à de nouvelles pistes de jonglerie et de manipulation dans ce spectacle fantastique, visuel et poétique qui frappe l’imagination.

Parfois spectaculaire ne veut pas dire : impressionnant par la taille. Ici, la petite piste de cirque est posée sur un rocher en lévitation. C’est là, sur ce bord du bout du monde, qu’habite un étrange troglodyte ancré dans ses habitudes. L’arrivée d‘une femme vêtue de noir, avec pour seul bagage ses souvenirs et d’étranges rubans magnétiques, va venir bousculer son univers paisible.

Ces deux personnages si différents vont-ils se rencontrer, s’apprivoiser, s’ignorer ou s’opposer ? Arriveront-ils à maintenir ce petit monde en équilibre ? Laissez-vous guider dans ce monde parallèle où la gravité n’est décidément pas la même !

Crédits : Mise en piste : Karen Bourre et Julien Lanaud – Regard Suisse : Markus Schmid – Manipulation de cailloux et dressage de hula hoop : Karen Bourre – Illuminations, vents tumultueux et assaisonnement : Julien Lanaud –Caillou culbuto : Eclectic scéno – Clairon et Bigophone : Adèle Petident – Soutiens : Région Bourgogne Franche Comté, Ville de Dijon et Théâtre Mansart CROUS BFC

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T19:00:00+02:00 – 2023-10-17T19:50:00+02:00

Cirque jeune public

Opopop