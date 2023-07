HEURE DES DOUDOUS Le Carré Blanc Tinqueux, 14 octobre 2023, Tinqueux.

HEURE DES DOUDOUS 14 octobre 2023 – 12 octobre 2024, les samedis Le Carré Blanc Âge 0 – 3 ans, accompagné d’un adulte | Gratuit | 30 min | Sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Un samedi par mois, la Médiathèque donne aux tout petits rendez-vous avec les livres et la lecture. Installés confortablement avec leurs parents, ils vont découvrir un monde de plaisir et d’aventures, de suspense et d’émotions.

Âge 0 – 3 ans, accompagné d’un adulte | Gratuit | 30 min | Sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

SAM. 14 OCT. À 10H | DANS LA FORÊT LOINTAINE

Il n’y a pas que le loup dans les bois ! Écureuil, lapin, oiseaux, biche et faon… Marchons doucement sous les arbres pour aller écouter leurs histoires…

SAM. 18 NOV. À 10H | PETIT ESCARGOT

Dans le jardin une coquille attend sous le soleil… Tiens voilà la pluie ! La coquille bouge… une tête sort, des antennes… Quelle est cette drôle de bête ?

SAM. 16 DÉC. À 10H | C’EST L’HIVER

Les arbres n’ont plus de feuilles, les lapins sont au chaud dans leur terrier, un vent froid souffle et voilà quelques flocons… Pas de doute, l’hiver est là !

SAM. 20 JAN. À 10H | AUTOUR DE MALIKA DORAY

Partons à la découverte des albums de Malika Doray, riches en couleurs et en émotions, drôles et poétiques. Des petites bêtes touchantes nous y attendent…

Dans le cadre des Nuits de la Lecture.

SAM. 17 FÉV. À 10H | RACONTE AVEC LES DOIGTS

Toc, toc, toc, monsieur pouce es-tu là ? Oh mais il n’est pas tout seul… Il y a aussi monsieur index, monsieur majeur, monsieur annulaire, monsieur auriculaire…

SAM. 16 MAR. À 10H | KAMISHIBAÏ !

L’oncle Gaïto installe le kamishibaï, drôle de « petit théâtre de papier ». Il fait résonner son hyoshigi, silence ! Il ouvre le butaï… L’histoire commence !

SAM. 06 AVR. À 10H | LES PETITS POISSONS DANS L’EAU

Les poissons n’ont pas la langue dans leur poche… Dans un bocal comme au fond des rivières ou des océans, on s’en raconte des histoires !

SAM. 18 MAI À 10H | LES TRANSPORTS

Pour partir en voyage, il y a le choix : voiture, chameau, dinosaure, fusée ? Que le trajet soit long ou court, c’est quand même une belle aventure !

SAM. 08 JUI. À 10H | LES OISEAUX

Plumes colorées, chants harmonieux, nids douillets… Les oiseaux sont si beaux ! Ça gazouille, ça pépie, ça chante. Un véritable concert en pleine nature.

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/heure-des-doudous/ »}] [{« link »: « mailto:mediatheque@ville-tinqueux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T10:30:00+02:00

2024-10-12T10:00:00+02:00 – 2024-10-12T10:30:00+02:00

HEURE DES DOUDOUS