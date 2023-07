LE (TOUT) PETIT PRINCE Le Carré Blanc Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

Tinqueux LE (TOUT) PETIT PRINCE Le Carré Blanc Tinqueux, 6 octobre 2023, Tinqueux. LE (TOUT) PETIT PRINCE Vendredi 6 octobre, 18h30 Le Carré Blanc Âge 18 mois+ | A : 5 à 10 € | 30 min La compagnie Croqueti a inventé ce ravissant spectacle qui permet aux tout-petits d’approcher l’œuvre universelle de Saint-Exupéry par les sens et les émotions plutôt que par le texte. Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu’une plume, aussi petit qu’une bulle, vit un tout Petit Prince… Un minuscule bonhomme qui fait doucement passer le temps… Il rêve d’aventures, de déserts lointains et de rencontres incroyables… Alors, à l’aube de son enfance, il décide de s’envoler vers l’inconnu… Le (tout) Petit Prince est une adaptation visuelle, sonore et sans paroles du Petit Prince, qui repose sur la manipulation invisible de marionnettes qui donne vie aux personnages. Dans cette mise en scène, les images remplacent les mots pour transporter le public dans l’imaginaire de Saint-Exupéry. Manipulation : Roxane SAMPERIZ, Katy ELISSALDE et Sara FORMOSA – Son et Lumière : Julien Villevieille Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/le-tout-petit-prince-marionnettes/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_MUR2_WEB2/wjkAAB6_Z08tAFvrDqiA9Cp0iHs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

