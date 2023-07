LANCEMENT DE SAISON – SAISON 2023 / 2024 Le Carré Blanc Tinqueux, 22 septembre 2023, Tinqueux.

LANCEMENT DE SAISON – SAISON 2023 / 2024 Vendredi 22 septembre, 19h00 Le Carré Blanc TP | Accès libre | Gratuit

Les trois coups sont frappés, le rideau s’ouvre, la saison peut commencer… Pour fêter la rentrée culturelle, le Carré Blanc offre au public deux délicieuses « mises en bouche » qui seront « servies » sur l’esplanade.

—–

À 19H30 | WELCOME ! (OR NOT…) / Cirque

Cie Tout Par Terre

Âge 6+| 50 min

De la jonglerie de comptoir

Rythmé, drôle et poétique, ce spectacle raconte la journée particulière d’un barman revêche et de son unique client, tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars. Attention, après avoir vu Welcome ! (or not…) vous n’entrerez plus jamais dans un bar comme avant !

Crédits : Avec: Colin Camaret et Anthony Dagnas – Mise en Scène : Elie Lorier – Décor : Atelier W110 – Création Sonore : Serge Bouzouki – Diffusion : Marine Taret – Administration : Christine Marinato-Ledain – Production : Association Tout Par Terre

—–

À 21H | TEMPLE KID / Concert

Temple kid

TP | 1h

Pop spatiale

Suite à la destruction de sa planète, un enfant s’échoue sur terre et raconte son histoire… Issu de la jeune scène rémoise, le trio délivre une pop électronique stellaire à la fois subtile, puissante et fédératrice. Les envolées de la voix contrastent avec les tambours battants pour nous transporter hors du temps et de l’espace…

> De nombreuses surprises à découvrir sur place

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/evenements/lancement-de-saison/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T19:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:30:00+02:00

2023-09-22T19:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:30:00+02:00

LANCEMENT DE SAISON

Dorian Loubiere et Temple Kid