La Petite Casserole d’Anatole Le Carré Belle Feuille Boulogne-Billancourt, 14 mars 2024, Boulogne-Billancourt.

La Petite Casserole d’Anatole 14 – 16 mars 2024 Le Carré Belle Feuille

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples…

Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au monde, de le voir et de le regarder, une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les autres ont oublié d’être.

Mais Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce qui nous encombre et nous embarrasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. Et ainsi, la sienne est peut-être juste un peu plus encombrante, mais son parcours est bien semblable au nôtre : réaliser qu’un défaut est souvent une qualité mal aimée.

Le Carré Belle Feuille 60 rue de la Belle Feuille – Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « admin@compagniemarizibill.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 44 88 79 63 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T09:30:00+01:00 – 2024-03-14T10:10:00+01:00

2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:40:00+01:00

jeune public marionnettes

CompagnieMarizibill