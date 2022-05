« Le Carnet : contes d’amour» – Christel Delpeyroux Salle du Verger, 2 août 2022, Châtellerault.

« Le Carnet : contes d’amour» – Christel Delpeyroux

Salle du Verger, le mardi 2 août à 21:00

La conteuse entr’ouvre pour nous ce carnet transmis de mère en fille depuis le début du 20è siècle où trois femmes ont entrelacé dans un journal intime des questionnements, des contes, des morceaux de vie, des réflexions sur l’amour et le désir. De la trieuse de fèves de cacao à la guerrière en quête d’amour, on y rencontre ainsi des femmes fortes ou fragiles, magiciennes ou ensorcelées, malicieusement naïves, tendres, voluptueuses, quelquefois sauvages… et des hommes qui les désirent avec fougue, les aiment maladroitement, tendrement, désespérément… Entre réel et imaginaire, entre gravité et malice, un spectacle intimiste, coquin, pour rire, s’émouvoir, se laisser troubler… Public adulte et jeune (à partir de 14 ans). En cas d’intempéries repli salle du Verger.

4€, 6€, 8€

Festival ” Les Mardis au Verger” 19ème édition – Association Caus’ette

Salle du Verger 141 avenue du Maréchal Leclerc 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-02T21:00:00 2022-08-02T22:20:00