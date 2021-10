Rennes Opéra de rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Le Carnav(oc)al des animaux, Camille Saint-Saëns et Gildas Pungier Opéra de rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

À l’occasion du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns, Gildas Pungier et les artistes du Chœur de chambre Mélisme(s) créent une aventure musicale totalement insolite : ils donnent la parole aux animaux du fameux carnaval. Qu’ont donc à nous raconter la carpe et le lapin, l’éléphant et la tortue, le cygne et autres kangourous sous le regard du lion ? Sans doute s’inquiètent-ils de l’avenir de la planète… Sur des paroles d’Emmanuel Suarez, Gildas Pungier a arrangé cette version où le Chœur rejoint tous les instrumentistes de la partition de Camille Saint-Saëns. Pour que la fête soit totale, le dessinateur et réalisateur vidéo Grégoire Pont participe à l’aventure pour transformer ce conte en un concert dessiné irrésistible, au cours duquel ses illustrations sont projetées en direct. opéra surtitré – boucle magnétique sur demande (rendez-vous possible en amont pour tester) – Durée 1h15 Gildas Pungier : Direction musicale Grégoire Pont : Illustrations et animation vidéo Chœur de chambre Mélisme(s) 12 musiciens de l’Orchestre National de Bretagne Emmanuel Suarez : récitant [https://opera-rennes.fr/fr](https://opera-rennes.fr/fr) À l’occasion de la mort de Camille Saint-Saëns, Gildas Pungier et le Chœur de chambre Mélisme(s) créent une aventure musicale insolite : ils donnent la parole aux animaux du carnaval. Opéra de rennes place de la mairie 35000 rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

