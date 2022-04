LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX Musée de Grenoble, 14 mai 2022, Grenoble.

LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX

Musée de Grenoble, le samedi 14 mai à 19:30

Film de François-René et Gordon. Coproduction Musée d’Orsay et Camera Lucida productions Projection proposée par Musée en musique. The Amazing Keystone Big Band et Samuel Labarthe récitant Ça swingue chez les animaux grâce à cette version jazz du Carnaval des animaux signée The Amazing Keystone Big Band. Une version inédite et géniale qui passe en revue tous les styles du jazz au fil de son histoire, sur un texte désopilant de Taï-Marc Le Thanh. Le narrateur, un loup vorace et plutôt loquace, rencontre au cours de son aventure toute une galerie d’animaux, presque identique à celle de la fantaisie musicale de Saint-Saëns. Un spectacle joyeux qui permet de (re)découvrir le jazz et les instruments du big band de façon ludique. Dans le cadre de Grenoble, capitale verte européenne 2022 Durée 45 min Auditorium du musée de Grenoble Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ça swingue chez les animaux grâce à cette version jazz du Carnaval des animaux signée The Amazing Keystone Big Band.

Musée de Grenoble 5 place de Lavalette, 38000 Grenoble, Grenoble Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00