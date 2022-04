Le carnaval du Faubourg de Béthune mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le carnaval du Faubourg de Béthune mairie de quartier du Faubourg de Béthune, 25 mai 2022, Lille. Le carnaval du Faubourg de Béthune

mairie de quartier du Faubourg de Béthune, le mercredi 25 mai à 10:00

Le carnaval du Faubourg de Béthune fait son grand retour après 2 ans d’absence. Dans le cadre d’Utopia, de lille3000, le carnaval revient le mercredi 25 mai. Au programme : De 10h à 12h : des ateliers d’initiation de percussion destiné aux enfants au sein de la salle Samain Gratuit et ouvert aux habitants du Faubourg de Béthune. Places limitées Inscriptions obligatoire au 03.20.10.96.40 ou [[fbgdebethune@mairie-lille.fr](mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr)](mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr) Puis rendez-vous à 14h devant la mairie de quartier pour une déambulation jusqu’au parc Barbusse, où se déroulera un bal avec la Compagnie Biscoitinho. Un goûter sera offert aux enfants. Venez nombreux !

gratuit

Le carnaval du Faubourg de Béthune fait son grand retour après 2 ans d’absence. Dans le cadre d’Utopia, de lille3000, le carnaval revient le mercredi 25 mai. mairie de quartier du Faubourg de Béthune 17 avenue Verhaeren Lille Faubourg de Béthune Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu mairie de quartier du Faubourg de Béthune Adresse 17 avenue Verhaeren Ville Lille lieuville mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille Departement Nord

mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Le carnaval du Faubourg de Béthune mairie de quartier du Faubourg de Béthune 2022-05-25 was last modified: by Le carnaval du Faubourg de Béthune mairie de quartier du Faubourg de Béthune mairie de quartier du Faubourg de Béthune 25 mai 2022 lille Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille

Lille Nord