Le Carnaval du Caméléon sous la Lune » Saint-Sernin, samedi 16 mars 2024.

Le Carnaval du Caméléon sous la Lune » Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Le carnaval du Caméléon ! Sport et jeux olympiques !

Réservez dès maintenant et commencez à réfléchir à votre déguisement !

Apéro offert !

Repas carni salade gourmande, porc massala et riz

Repas veggie: salade gourmande, mafé végétarien et riz

Dessert et café !

Chorale ! Batuc ! Quizz musical ! Concours de déguisement ! Tombola !

N’oubliez pas réservation obligatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes

Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine le.cameleon.sous.la.lune@gmail.com

L’événement Le Carnaval du Caméléon sous la Lune » Saint-Sernin a été mis à jour le 2024-02-05 par OT du Pays de Duras CDT47