Talence Évènements prépare son carnaval des robots qui se déroulera samedi 26 mars à partir de 14h30 dans le parc Peixotto ! La promesse d’une grande fête de carnaval pour fêter la fin de l’hiver ! Ambiance assurée : une quinzaine d’artistes de l’association talençaise L’Arbre à palabres animeront le Carnaval des robots en musiques et danses africaines et afro-cubaines avec la formation musicale DJENKADI joyeusement composée de professionnels et d’amateurs. Chacun pourra entrer dans la danse au son des percussions et jouer sur des claves (bâtons de bambous sonores).Maïlys de Art Di Shows sculptera pour les enfants des ballons-robots de toutes les couleurs. L’équipe de Talence Évènements vous accueillera à la buvette où vous pourrez déguster pop-corn, boissons softs et barbes à papa. **EMBRASEMENT DU “ROBOT-CARNAVAL”** Vers 17h, enfants et parents entreront dans la ronde des robots autour du “Robot-Carnaval”, qui sera embrasé pour fêter la fin de l’hiver ! **TOUS À VOS COSTUMES !** En attendant, chacun peut préparer à la maison son super costume de robot ! Une surprise attend les enfants déguisés. 05 56 84 78 82 / 85

