Finistère Botmeur Baleadenn ispisial evit Meurlarjez.

En cette période, les lutins sont un peu plus remuants que d’habitude. Les enfants partagent leurs frasques. On peut évidemment venir déguisé… Dates 2023 – Mercredi 15, jeudi 16, samedi 18, mercredi 22, vendredi 24 et samedi 25 février 3 km. Départ à 14h15 de l’ancienne école de Botmeur. Gâteaux et boissons au retour. Contes à couvert en cas d’intempéries. Durée rando : env . 2 h. Public familial. Enfants à partir de 4 ans. Tarif : 8 € – 7 € à partir de 5 personnes. RÉSERVATION EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE au 02 98 99 66 58 +33 2 98 99 66 58 Botmeur

