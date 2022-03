Le Carnaval des Gras à Douarnenez Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Le Carnaval des Gras à Douarnenez Douarnenez, 18 février 2023, Douarnenez. Le Carnaval des Gras à Douarnenez Douarnenez

2023-02-18 – 2023-02-22

Douarnenez Finistère Samedi : Intronisation du Den Paolig

Toute la nuit c’est la folle nuit des gras dans les bars, rues et restaurants de la ville.

Dimanche: noces des Gras

Grand défilé de 14h à 17h

Lundi : Courses des garçons de café

Mardi : Concours de costumes , bal à la salle des fêtes

Mercredi : Bal des enfants, incinération du Den Paolig et feux d’artifice !

Animations du samedi au mercredi au centre-ville. https://fr-fr.facebook.com/comitegrasdz/ Samedi : Intronisation du Den Paolig

Toute la nuit c’est la folle nuit des gras dans les bars, rues et restaurants de la ville.

Dimanche: noces des Gras

Grand défilé de 14h à 17h

Lundi : Courses des garçons de café

Mardi : Concours de costumes , bal à la salle des fêtes

Mercredi : Bal des enfants, incinération du Den Paolig et feux d’artifice !

Animations du samedi au mercredi au centre-ville. Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu Douarnenez Adresse Ville Douarnenez lieuville Douarnenez Departement Finistère

Douarnenez Douarnenez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Le Carnaval des Gras à Douarnenez Douarnenez 2023-02-18 was last modified: by Le Carnaval des Gras à Douarnenez Douarnenez Douarnenez 18 février 2023 Douarnenez finistère

Douarnenez Finistère