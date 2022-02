le Carnaval des enfants – l’Asie Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Cette année la traditionnelle cavalcade organisée par le Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud d'Obernai, aura pour thème l'Asie. Nous vous donnons rendez-vous vendredi 18 février à 15h sur le parvis du Centre pour le départ ! Confettis et cotillons égayeront le défilé coloré qui déambulera dans les rues d'Obernai sous bonne escorte de la police municipale. Suivra ensuite le goûter offert par les boulangers, pâtissiers et supermarchés d'Obernai. A vos masques ! Prêts ! Défilez ! Cavalcade suivie d'un goûter offert à tous les enfants déguisés.

