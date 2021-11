Bordeaux Musée Mer Marine Bordeaux, Gironde Le Carnaval des Animaux Musée Mer Marine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Imaginez que tous les animaux, lassés de lutter pour leur survie, décident ensemble de rejoindre sur un bateau la seule île encore inhabitée par les hommes… Le navire vogue fièrement, et l’entente entre les poules, les éléphants et les tortues va bon train. Mais un matin, la barre de gouvernail disparait mystérieusement. Tandis que l’on cherche le coupable, le bateau fait dangereusement demi-tour… C’est le début pour les animaux d’une grande aventure ! Mise en scène par la compagnie Les Apprentis Sorciers, sur une musique de Camille Saint-Saens, avec les comédiens Loïc Richard et Isabelle Trancart.

Tarif normal : 10€ / Gratuit pour les moins de 10 ans et les Amis du Musée Mer Marine

Spectacle musical de Noël pour les petits et grands enfants ! Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

