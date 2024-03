Le carnaval des animaux Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 18 mai 2024.

Le carnaval des animaux Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

À partir de 3 ans

Interprétation Léa Zatte



Laissez-vous transporter dans le monde magique de l’œuvre intemporelle de Camille Saint-Saëns… Et plongez au cœur d’une aventure musicale extraordinaire, contée avec amour par une jeune fille nommée Camille.



Sous le feu des projecteurs, une palette de créatures fascinantes prendra vie grâce à des visuels poétiques, mêlant l’art du théâtre et de l’animation. Vous serez émerveillés par l’élégance des cygnes, la vivacité des kangourous, la grâce des tortues, et bien d’autres animaux encore.



Camille vous guidera à travers cette symphonie animale, vous faisant découvrir certains secrets cachés derrière chaque mouvement musical. C’est une expérience unique qui plongera les enfants dans un univers sensoriel et éducatif, tout en les divertissant. Un spectacle unique où la musique, le conte, et les visuels se mêlent pour offrir une aventure magique que les enfants et les adultes garderont longtemps en mémoire.



D’après l’œuvre de Camille Saint-Saëns, conté par Léa Zatte. 8.5 8.5 EUR.

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

