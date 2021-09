Sampigny Sampigny Meuse, Sampigny LE CARNAVAL DES ANIMAUX EN THEATRE D’OMBRES Sampigny Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château
Sampigny

Sampigny Meuse Sampigny Meuse La roulotte continue son voyage sur les routes de France et d’Europe. Ce lieu magique, véritable théâtre ambulant, ravira petits et grands à travers des spectacles de théâtre d’ombres.

Le spectacle proposé est une adaptation en théâtre d’ombres du « Carnaval des animaux » d’après la musique de Camille Saint-Saëns. Il est joué en castelet. On y retrouve avec plaisir des thèmes connus, illustrés magnifiquement par les silhouettes en ombre. Possibilité de le jouer deux fois dans la même journée, pour une jauge de 50 personnes maximum en salle et 20 personnes maximum dans la roulotte. Adaptation, mise en scène, silhouettes et création : M.-N. Thirion et Edouard De jongh – Ateliers Nomades. Gratuit. Durée : 20 minutes. +33 3 29 90 70 50 ©ateliers-nomades dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT COEUR DE LORRAINE

