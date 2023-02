Le Carnaval Des Animaux Camille Saint Saens SALLE OLIVIER MESSIAEN, 24 février 2023, GRENOBLE.

Le Carnaval Des Animaux Camille Saint Saens SALLE OLIVIER MESSIAEN. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:30 (2023-02-24 au ). Tarif : 12.0 à 19.0 euros.

Gratuit pour les moins de 2 an(s) Œuvre humoristique, parfois majestueuse, virtuose, figurative, l’œuvre parfaite pour découvrir les instruments et s’imaginer en musique la vie des animaux familiers et exotiques. Adapté au cinéma, en dessins animés – voir la version de Fantasia – et en publicité, il raconte la vie des animaux, tantôt gracieux tantôt espiègles, du coucou triste au kangourou boxeur. Entrez dans l’œuvre de Saint Saëns, la musique c’est pour tous !

Votre billet est ici

SALLE OLIVIER MESSIAEN GRENOBLE 1, rue du Vieux Temple Isere

Gratuit pour les moins de 2 an(s)

Œuvre humoristique, parfois majestueuse, virtuose, figurative, l’œuvre parfaite pour découvrir les instruments et s’imaginer en musique la vie des animaux familiers et exotiques. Adapté au cinéma, en dessins animés – voir la version de Fantasia – et en publicité, il raconte la vie des animaux, tantôt gracieux tantôt espiègles, du coucou triste au kangourou boxeur. Entrez dans l’œuvre de Saint Saëns, la musique c’est pour tous !

.12.0 EUR12.0.

Votre billet est ici