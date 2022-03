Le Carnaval des Animaux Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 10 23 À l’occasion de la résidence poésie musique de Jacques Rebotier, celui-ci propose une réécriture du Carnaval des animaux. Lecture performance de l’auteur accompagné des musiciens du Conservatoire Darius Milhaud suite à un

Avec Le Carnaval des Animaux… Émilie Lalande dresse un état des lieux du monde animal. . Au Pavillon Noir https://www.aixenprovence.fr/Conservatoire

