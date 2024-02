Le carnaval de Semblancay Semblançay, samedi 16 mars 2024.

Le carnaval de Semblancay Semblançay Indre-et-Loire

Carnaval sur le thème de Disney organisé par le Conseil municipal des Jeunes et l’APE les parents d’Alfred.

Rendez-vous sur le parking de l’école à 14h

Embrasement de Mr Carnaval sur le Parc du Lavoir

Déambulation dans les rues

Gouter et buvette au profit de l’APE

Boum des enfants Salle Chaumet

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16

Place Jacques de Beaune

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire parentsdalfred@gmail.com

