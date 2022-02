LE CARNAVAL DE POMEROLS Pomérols Pomérols Catégories d’évènement: Hérault

Pomérols Hérault Pomérols 5 5 EUR Rendez-vous déguisés à 14h devant le Foyer Rural !

Défilé dans le village avec “le cheval est magique”, atelier photos avec les parents, goûter des enfants et tirage de la tombola pour les enfants déguisés.

20h Soirée du Carnaval avec repas et animation musicale Défilé déguisé des enfants dans le village puis retour au foyer rural, atelier photos par les parents, goûter et tirage de la tombola pour les enfants déguisés. +33 6 83 27 70 29 Rendez-vous déguisés à 14h devant le Foyer Rural !

