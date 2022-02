Le carnaval de Paris Catégorie d’évènement: île de France

Le Carnaval de Paris revient pour sa 24ème édition. Cette année, il nous donne rendez-vous le 27 février 2022 sur le thème des mondes antiques. Venez déguisé·e·s ! Le Carnaval de Paris et le Carnaval des Femmes sont deux fêtes parisiennes traditionnelles libres, bénévoles, gratuites, indépendantes, apolitiques et autogérées. Elles ont lieu à des dates traditionnelles avant Mardi Gras ou après le jeudi de la Mi-Carême. Et se passent dans la rue. A tout moment on peut rejoindre ou quitter les cortèges. Les groupes participants sont invités à se doter d’accompagnateurs pour faciliter la marche des cortèges. Le thème du Carnaval de Paris 2022 est : Les mondes antiques. C’est un thème libre, on est libre de le suivre ou pas pour participer. Les dates pour 2022 sont, pour le Carnaval de Paris le dimanche 27 février 2022, et pour le Carnaval des Femmes le dimanche 27 mars 2022. Contact : http://www.carnaval-paris.org/ Balade;Enfants

