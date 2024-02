Le carnaval de Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 13h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Le Carnaval de Paris revient pour sa 27ème édition. Cette année, il nous donne rendez-vous le 11 février 2024 sur le thème de la poésie, de la peinture et de la philosophie avec un hommage spécial à Basile Pachkoff. Venez déguisé·e·s !

Le Carnaval de Paris et le Carnaval des Femmes sont deux fêtes parisiennes traditionnelles libres, bénévoles, gratuites, indépendantes, apolitiques et autogérées. Elles ont lieu à des dates traditionnelles avant Mardi Gras ou après le jeudi de la Mi-Carême. Et se passent dans la rue. A tout moment on peut rejoindre ou quitter les cortèges. Les groupes participants sont invités à se doter d’accompagnateurs pour faciliter la marche des cortèges.

Le thème du Carnaval de Paris 2024 du 11 février est : La poésie, la peinture et la philosophie avec un hommage spécial à Basile Pachkoff.. C’est un thème libre. Il n’est pas nécessaire de le suivre pour participer.

Départ Place Gambetta > arrivée Place de la République

Contact : http://www.carnaval-paris.org/