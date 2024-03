Le Carnaval de La Ciotat La Ciotat, samedi 6 avril 2024.

Le Carnaval de La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône

Rendez-vous pour un défilé carnavalesque sur le Port Vieux et dans le cœur de ville de La Ciotat pour un beau et grand carnaval une fête populaire pour toute la famille !

A chaque nouvelle édition du carnaval, la ville de La Ciotat choisit un thème propice aux festivités. Cette année, le thème choisi est celui des voyages.

Un grand défilé avec échassiers, chars et musiciens débutera devant l’Hôtel de Ville et convergera vers le Port Vieux, le Boulevard Anatole France, le Vieux La Ciotat et la Place de l’Escalet.

Un grand moment de joie réunissant petits et grands. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:30:00

fin : 2024-04-06

Port Vieux (devant l’Hôtel de Ville)

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fetes@laciotat.com

L’événement Le Carnaval de La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme de La Ciotat