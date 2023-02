LE CARNAVAL DE FLORENSAC Florensac Catégories d’Évènement: Florensac

LE CARNAVAL DE FLORENSAC, 5 mars 2023, Florensac . LE CARNAVAL DE FLORENSAC Rue du Pouilhes Florensac Herault

2023-03-05 14:30:00 – 2023-03-05 16:30:00 Florensac

Herault Le jour de Carnaval, les rues de Florensac se transforment en lieu de fête pour petits et grands. Le carnaval est l’événement de l’hiver.

Son traditionnel corso constitué de nombreux chars décorés et son incontournable animal totémique «Lo Chivalet» parcourent les rues du village au rythme de groupes musicaux ou dansants.

Juchés sur des chars, petits et grands viennent déguisés pour fêter avec beaucoup de joie et d’entrain le carnaval.

La fête foraine avec ses nombreux manèges prend alors ses quartiers d’hiver au parc Blay et sur l’esplanade devant la mairie. Le traditionnel corso du Carnaval de Florensac est constitué de nombreux chars décorés accompagnés de son incontournable animal totémique «Lo Chivalet»et des “Penas”. communication@ville-florensac.fr +33 4 67 77 00 15 http://www.ville-florensac.fr/ Florensac

