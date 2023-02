Le Carnaval by Pullman Paris Tour Eiffel Pullman Paris Tour Eiffel Paris 15 Catégories d’Évènement: île de France

Le Carnaval by Pullman Paris Tour Eiffel
Le samedi 18 février 2023

Vibrez au rythme de la musique brésilienne, au Pullman Paris Tour Eiffel. Ce 18 février l’hôtel parisien propose une expérience carnaval au pied de la Tour Eiffel. Vibrez au rythme de la musique brésilienne, au Pullman Paris Tour EIffel. Au programme une soirée exceptionnelle au Rooftop 10ème Ciel avec une vue à couper le souffle sur la Tour Eiffel et Paris, un dîner au Frame, un Tour de Bus dans Paris avec DJ et danseurs brésiliens mais aussi notre défilé devant l’hôtel avec notre char-bus. De nombreux shows et happenings sont au rendez-vous ! Nous vous attendons pour venir faire la fête en célébrant la culture brésilienne au pied de la Tour Eiffel ! Informations et réservations : 06.25.80.27.08 h7229-fb1@accor.com https://www.billetweb.fr/lecarnaval Pullman Paris Tour Eiffel 22 Rue Jean Rey 75015 Paris 15 Contact : https://www.billetweb.fr/lecarnaval 06.25.80.27.08 h7229-FB1@accor.com https://www.billetweb.fr/lecarnaval

