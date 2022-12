Séjour à la neige 2023 Le carlina La Chapelle-d'Abondance Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La Chapelle-d'Abondance

Séjour à la neige 2023 Le carlina, 11 mars 2023, La Chapelle-d'Abondance. Séjour à la neige 2023 11 – 18 mars 2023 Le carlina

630

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le carlina 47 chemin des Coudres, 74360 La Chapelle-d’Abondance La Chapelle-d’Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes En plein coeur de la vallée d’Abondance, à 1100 mètres d’altitude, venez découvrir une vallée d’exception alliant traditions et gastronomie. Avec une vue imprenable sur les dents du midi, son immense domaine skiable adapté aussi bien aux débutants qu’aux skieurs confirmés. Le chalet comprend des chambres d’une capacité de 3 à 11 lits avec douches dans chacune des chambres.Nous serons en pension complète avec possibilité de panier repas pour le midi. Une grande salle de restauration récemment rénovée.

Une navette privée nous conduira au pied des pistes de Chatel ou de la Chapelle d’Abondance.

Le forfait Chapelle Liberté donne accès au domaine skiable du village ainsi

qu’aux premières stations en amont dans la vallée (130km) comprenant 71

pistes de ski, un boarder cross, un fun park… Les débutants seront encadrés par les animateurs du séjour pour apprendre à leur rythme le ski alpin.

Le tarif est de 630€ par jeune.

Ce tarif comprend:

-le transport

-l’hébergement

-la pension complète

-la location de ski

-les forfaits ski

-la location de raquettes

-l’encadrement pédagogique

-l’assurance

-les animations

Prévoir pique nique du samedi midi.

Départ le samedi 11 février au matin et retour le samedi 18 février en matinée à Saint-Lô.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T07:00:00+01:00

2023-03-18T13:00:00+01:00

